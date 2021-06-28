Врач Стрельченко рассказала, каким ужасом обернется для врачей обязательная вакцинация от COVID-19

Обязательную вакцинацию, которая должна охватить 60% работников отдельных сфер, столичный врач-терапевт, член Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Альбина Стрельченко считает ужасом. Речь, прежде всего, идет о временных рамках вакцинации и нагрузке на врачей. Об это сообщает ForPost.

По словам Стрельченко, ознакомившейся с информацией на официальном портале сити-менеджера Москвы, на обслуживание одного человека медикам отводится в среднем 5 минут.

«Что можно сделать за пять минут? В лучшем случае измерить температуру, спросить, хорошо себя чувствует человек или нет. Я не думаю, что загнанный в такие временные рамки доктор будет мерить давление, проверять легкие, сердце. Он не будет проводить перед вакциной медосмотр как положено!» — отмечает эксперт.

В таких условиях будет неудивительно, если в большом количестве прививки сделают и тем, кому они категорически противопоказаны. И какие для них будут последствия - открытый вопрос. Медик уверена, что в таком хаосе и сжатых сроках, когда ориентируются не на качество, а на массовость,

«произойти может всё что угодно».

В то же время на сайте Минздрава говорится, что на первом этапе вакцинации должен проходить обязательный осмотр врача с «измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением информированного добровольного согласия». То же самое - и на втором этапе. Более того, «после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут».

Так что при таких сжатых сроках финишировать эта акция должна не позднее 15 августа, и ни о какой качественной вакцинации не может быть и речи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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