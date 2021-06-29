Британский журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7

Знаменитый британский журналист Эндрю Марр призывает привитых людей не расслабляться и продолжать принимать меры безопасности. Вакцина ни в коем случае не является гарантией того, что заражения удастся избежать. Сам Эндрю прошел полный курс вакцинации, а через некоторое время выяснилось, что ему, привитому, не удалось избежать ковида.

Марр, рассказывая свою историю на BBC News , сообщил, что, вероятно, подхватил дельта-вариант коронавируса во время саммита G7 в Корнуолле 13 июня. А ведь он даже и не думал, что такое возможно.

«Я получил две дозы вакцины Pfizer-BioNTech задолго до саммита. Я не вел себя опрометчиво - но я действительно чувствовал себя в значительной степени неуязвимым», - рассказывает журналист и телеведущий.

По его словам, уже через сутки он начал чувствовать себя разбитым. Затем появились признаки, напоминающие летнюю простуду - чиханье, боль в горле, небольшая головная боль.

Но в разгар сезона сенной лихорадки в этом не было ничего удивительного. Эндрю все же решился сделать экспресс-тест - он оказался отрицательным. Мужчина на время успокоился, но состояние не улучшалось. И тогда Марр сдал ПЦР-тест - как он и предполагал, результат оказался положительным: у него подтвердился коронавирус. Ему приказали самоизолироваться. Сказать, что коронавирус у него, привитого, протекал легко, он не может.

«У меня была высокая температура, боли в мышцах, лихорадка, сильная головная боль и симптомы простуды, похожие на грипп. Я ничего не чувствовал - ни лосьона после бритья, ни кофе - ничего. Становилось то лучше, то снова хуже. Переживал о «длинном ковиде», - вспоминает он.

К концу июня журналисту стало легче, состояние постепенно нормализовалось.

«Вы можете думать, что стали неуязвимыми, потому что прошли двойную вакцинацию. Да, вакцина, похоже, очень хорошо защищает от госпитализации - у меня ни разу не было затруднений с дыханием. Но это не значит, что болезнь, скрывающаяся за этими мягкими словами «легкие и умеренные симптомы», не будет неприятной. Так что защищайтесь», - обратился журналист с призывом к привитым гражданам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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