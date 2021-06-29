Британский журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с
Бахвальство британских средств массовой информации и статьи с угрозами о том, что британский эсминец Defender в следующий раз потопит половину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, общаясь с журналистами на военной базе в Хемпшире, объявил, что боевые корабли Королевского флота и
Новые мутации коронавируса быстро приспосабливаются к окружающим условиям, и могут проявлять еще большую агрессию. Об этом рассказал первый
Военный аналитик Константин Сивков предрек проигрыш российским крылатым ракетам большой дальности «Калибр» в случае столкновения с мощным
Главную проблему повторной процедуры вакцинирования раскрыли российские медики. По комментарию врача-иммунолога Зои Скорпилевой, при ревакцинации
Сегодня в Черном море, невзирая на возмущение России, начались масштабные учения ВМС Украины, Шестого флота США и постоянной морской группы кораблей
Обязательную вакцинацию, которая должна охватить 60% работников отдельных сфер, столичный врач-терапевт, член Межрегионального профсоюза работников
Издание Fox News сообщает, что инцидент с британским эсминцем Defender, который произошел 23 июня в Черном море, показал, что Россия может оперативно
Издание The Independent написало, что британский военный корабль, который 23 июня, вошел в территориальные воды России, преследовал цель
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