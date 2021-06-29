Врач Болибок ответил на 8 страхов антипрививочников: «За последствия никто отвечать не будет»

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Врач Болибок ответил на 8 страхов антипрививочников: «За последствия никто отвечать не будет»
Здоровье
Иммунолог-аллерголог Владимир Волибок

Разоблачение самых распространенных страхов антипрививочников осуществил российский иммунолог-аллерголог Владимир Волибок. Врач отметил, что любые потенциальные риски от прививки против коронавируса несопоставимы с теми осложнениями, которые несет в себе непосредственно болезнь. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Врач Владимир Болибок напомнил, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вакцинация от коронавируса должна быть приоритетом каждого гражданина. Иммунолог рассказал, что вакцины никак не отображаются на фертильности мужчин и женщин, что было доказано многочисленными исследованиями. 

«Прививка никак не влияет на зачатие или вынашивание ребенка. Но сам ковид крайне негативно отражается как на состоянии беременной женщины, так и на здоровье ее плода. Риски, что у такого ребенка будет инвалидность, гораздо выше, чем какие-либо проблемы после прививки», - рассказал Болибок. 

Врач опроверг мифы о том, что при наличии высокого титра антител прививаться не нужно, а также что сама вакцинация не имеет смысла, так как все люди все равно переболеют. 

«Шансы умереть у тех, кто не вакцинировался, примерно в 10-15 раз выше, чем у привитых людей. Также значительно падает риск тяжелого течения болезни. При этом титр антител не всегда говорит о том, что иммунный ответ продолжает иметь свою мощность — антитела могут быть уже в ослабленном состоянии, и не выстоять перед агрессивной формой вируса», - отметил Болибок. 

Иммунолог также отметил, что перед вакцинацией не нужно проходить комплексное обследование — достаточно знать свой анамнез и наличие острых хронических заболеваний. 

«Людей также пугает, что вакцины еще не прошли достаточный испытательный срок, и потенциально могут вызывать разные побочные эффекты. Что если вдруг будут какие-то побочки, то никто за них отвечать не будет. Вообще сам факт, что вакцина у нас сделана одной из первых в мире, уже много значит. Говорить про наши вакцины плохо нет смысла, наши вакцины высокоэффективные и безопасны. А вот ковид действительно вызывает абсолютно разные осложнения — вплоть до летального исхода. Все риски, которые несут в себе вакцины, просто меркнут на фоне того, какая угроза исходит от коронавируса. Антипрививочники должны понимать, что своей позицией они оттягивают момент победы над вирусом, поскольку сами вольно или нет, способствуют распространению инфекции среди окружающих», - резюмировал Владимир Болибок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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