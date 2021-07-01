Врач Ковалев рассказал, сколько провакцинированных от COVID-19 заболели коронавирусом

Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с какой вероятностью при заболевании после вакцинации они могут быть госпитализированы. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Напомним, недавно один из пациентов ковидного отделения снял видео, на котором показал палату с другими больными, и сообщил, что все эти люди прививались от коронавируса. Ролик облетел социальные сети и вызвал панику у россиян. Эксперты всегда говорили, что вакцинированные люди также могут заболеть, однако шанс развития тяжелой формы у них гораздо ниже.

«Сегодня мы наблюдаем вспышку заболеваемости среди привитых от коронавируса людей. И в первую очередь это касается врачей», - рассказывает Ковалев.

Он подчеркивает, что ситуация в России не столь печальна, как в Израиле, где среди новых заболевших половина вакцинированных.

«Информация о том, что в России заболели половина граждан, прошедших вакцинацию – это фейк. На деле же после прививки заболели около 2% жителей страны», - добавил медик.

По словам Ковалева, несмотря на тот факт, что привитые могут также заболеть, вакцинироваться необходимо. Более того, в скором времени объявят массовую вакцинацию детей. Эта тенденция наблюдается во всем мире. Ведь только таким способом нам удастся победить пандемию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей