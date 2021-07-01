Россиянам советуют требовать выплаты при осложнениях после вакцинации от коронавируса

Минздрав России выпустил специальные инструкции, в которых говорится и о том, кому из россиян следует отказаться от вакцинации или повременить с
Бахвальство британских средств массовой информации и статьи с угрозами о том, что британский эсминец Defender в следующий раз потопит половину
Обязательную вакцинацию, которая должна охватить 60% работников отдельных сфер, столичный врач-терапевт, член Межрегионального профсоюза работников
Сегодня в Черном море, невзирая на возмущение России, начались масштабные учения ВМС Украины, Шестого флота США и постоянной морской группы кораблей
В Черном море стартовали учения Sea Breeze-2021, крупнейшие за последние десять лет. В них примут участие 40 кораблей, 30 летательных аппаратов,
Эксперт по организации здравоохранения РФ, врач Евгений Ковалев рассказал о том, какой процент людей, привитых от коронавируса, заболевает им, и с
Власти России пересмотрели свои планы по вакцинации к осени 60% взрослого населения по всей стране. Еще недавно в России согласно стратегии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости заключения нового соглашения о мире в Сирии. Произошло это после того, как российские
В Турции аналитики обеспокоены последствиями инцидента с британским эсминцем у крымского побережья. Обозреватель издания Sabah Хашмет Бабаоглу
Политический аналитик из Польши Григорий Кучинский высказал мнение, что выросшая активность России в Черном море превратилась для НАТО, а заодно и
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