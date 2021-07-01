Россиянам советуют требовать выплаты при осложнениях после вакцинации от коронавируса

В случае осложнений после вакцинации от коронавируса, о которых пациента не предупредили, следует добиваться компенсации.

Об этом заявила URA.RU юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян, добавив, что требовать компенсацию могут и родственники человека, который скончался из-за осложнений, вызванных вакцинацией. Это может быть длительный больничный, потеря трудоспособности или работы после осложнений, спровоцированных вакцинацией.

«Если эти последствия, осложнения и риски в бланке информированного добровольного согласия, под которым пациент собственноручно ставит свою подпись, не прописаны, он может получить компенсацию морального вреда», — сказала Алтунян.

Помимо этого можно добиваться возмещения средств, потраченных на транспорт, лекарства, и другие расходы в связи с проведением вакцинации.

Алтунян рекомендует общаться в досудебном порядке в медицинское учреждение, где была проведена процедура с жалобой и заявлением. Если это не помогло решить проблему, то далее уже можно подавать заявление в суд. Фиксированной суммы, которую может назначить суд в качестве выплаты, в РФ пока не ввели.

Комментируя вероятность получения такой компенсации, медицинский юрист Иван Печерей объяснил, что для получения выплат придется доказать, что именно вакцинация стала причиной проблем со здоровьем или смерти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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