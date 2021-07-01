«Бесконечная пандемия»: глава НИИ вирусных инфекций рассказал о мутациях ковида

Индийский штамм коронавируса - дельта - ускоренными темпами распространяется по миру, вытесняя остальные штаммы SARS-CoV-2. Благодаря дельте третья волна пандемии, скорее всего, будет самой мощной. Уже сейчас эксперты бьют тревогу, отмечая, что индийский штамм гораздо агрессивнее по своим характеристикам. Об этом сообщает РБК.

По мнению руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, д.б.н. Александра Семенова, цикл пандемий коронавируса будет формироваться бесконечно. Всему виной - постоянные мутации вируса. И за этой волной - третьей по счету, которая обещает стать мощнее предыдущих, последуют очередные всплески, состоящие из новых мутаций.

Эксперт отметил, что третья волна коронавируса на сегодняшний день характеризуется повышенными значениями заражаемости и смертности. По его словам, дельта гораздо более выживаема и устойчива против созданных препаратов.

«Данная мутация более заразна за счет некоторых изменений в геноме. Он лучше приспособлен к быстрому проникновению в человеческие клетки, быстрее там размножается и быстрее заражает человека. Уже на 4-5 сутки после инфицирования мы регистрировали у пациентов обширное поражение легких, что является крайне тревожной тенденцией», - объяснил Семенов.

Кроме того, по словам вирусолога, даже дельта уже изменилась: сейчас ее проявления очень схожи с обычным ОРЗ. Очень характерный симптом ковида - аносмия (потеря обоняния) - у дельты практически отсутствует.

Семенов объяснил, что единственной мерой защиты против дельты будет вакцинация. Она может помочь остановить циркуляцию вируса.

«Важно понимать, что существующие вакцины по-прежнему высокоэффективны даже против индийского штамма. А вот непривитые пациенты рискуют значительно больше — даже те, кто переболел обычным ковидом ранее и имеют сформированные тела, не могут справиться с индийской мутацией. Поэтому переболевшим надо обязательно вакцинироваться через полгода после выздоровления. Иначе мы рискуем войти в бесконечный круговорот мутаций — ведь за индийским штаммом возникнет еще какая-то, и еще. Нужно увеличить охват иммунизации населения, поскольку в противном случае мы просто никогда не сможем взять под контроль распространение вируса», - добавил вирусолог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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