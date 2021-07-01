Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки

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Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки
Здоровье

Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны.

В эфире программы «Шафран» на «Первом русском» руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики им. Вавилова РАН Сергей Киселёв заявил, что считает вакцинацию в данной эпидситуации необходимой мерой. Об этом сообщает «MedNovelty».

Эксперт подчеркнул, что хорошие прививки надежно защитят человека от многих заболеваний. В то же время, даже если это разгар пандемии, забывать о противопоказаниях к препаратам ни в коем случае нельзя. Например, вакцины от ковида не должны себе колоть беременные, ведь препарат в отношении плода может повести себя непредсказуемо. По словам медика, развитие плода выступает в качестве иммунной реакции с организмом матери. Свою реакцию дает и вакцина, поэтому очень возможен конфликт. 

«Есть категория людей, кому нельзя вакцинироваться. Большинство препаратов запрещены беременным женщинам. Пренебрежение этим правилом может серьезно навредить плоду. Также прививаться не стоит при наличии медицинских показаний. Это касается хронических заболеваний. При этом следует быть осторожными и в период ремиссии», - объяснил эксперт.

Киселев подтвердил существование побочных реакций от вакцин, но подчеркнул, что на эту тему постоянно проводятся научные исследования.

«У аденовирусных вакцин, к примеру, существуют проблемы с тромбозами. Потому их применение останавливают. Также наблюдается ряд побочных эффектов у препаратов на основе РНК. Казалось бы, это совершенно безопасные вакцины, но так случается», - заявил ученый.

Напомнив о законе 1998 года, регулирующего вакцинацию людей из групп риска, Киселев отметил, что в обязательном порядке привиться должны врачи, сотрудники МЧС, те, кто работает с детьми - всего в списке 12 профессий.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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