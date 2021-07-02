Стало известно, почему россияне охотятся за вакциной «Ковивак»

Почему многие россияне предпочитают другим вакцину «Ковивак».

Опрос россиян, выявивших желание пройти вакцинацию, показал, что сделать прививку они предпочли бы препаратом от центра им. М.П. Чумакова «КовиВак». Ключевая причина, побудившая их сделать такой выбор, - меньшее количество побочных реакций, чем у других вакцин. Ведь «КовиВак» не имеет в своем составе «живой» вирус. Об этом сообщает Life.ru.

В настоящее время в России для массовой вакцинации против коронавируса доступно четыре препарата: «Спутник V» и «Спутник лайт», созданная в центре имени Н.Ф. Гамалеи; «Эпиваккорона» от центра вирусологии «Вектор», а также «Ковивак» от центра исследований им. М.П. Чумакова. На деле же часто оказывается, что в регионах «Ковивак» в дефиците. В соцсетях по этому поводу многие негодуют из-за того, что их вакцинация этим препаратом переносится как минимум на месяц.

Многие, читая в Интернете положительные отзывы, решают сделать прививку той вакциной, о которой так пишут. Однако, такая оценка не совсем объективна. По словам врача общей практики Рихарда Бакаева, как «пойдет» препарат, зависит от многих факторов, в том числе и от возраста, индивидуальных особенностей организма.

«Ковивак» от остальных своих российских собратьев отличается технологией изготовления: в ней используется специально обработанный коронавирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств. Однако, он способен вызывать иммунную реакцию.

По словам одного из разработчиков препарата завотделом общей вирусологии центра им. Чумакова Георгия Игнатьева, их вакцина медленней других российских аналогов формирует иммунитет, но он в большинстве случаев может сохраниться дольше.

Какие бы ни были отзывы о «Ковиваке», его, как и другие, нельзя колоть беременным, аллергикам, лицам младше 18 и старше 60 лет. Аккуратно и обязательно после консультации врача можно привиться людям с обострением болезней печени и почек, сердечно-сосудистой и иммунной системы, а также тем, кто хоть раз в жизни испытывал осложнения после любой из прививок от других болезней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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