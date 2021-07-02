Врачи назвали массовые побочные эффекты российских вакцин от коронавируса COVID-19

Для вакцинации населения от коронавируса в России одобрены четыре вакцины.

Так, в гражданский оборот уже запущены препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Одобрена, но пока не применяется вакцина «Спутник Лайт», пишет Вечерняя Москва .

Эксперты отмечают, что на данный момент «Спутник V» — единственный препарат, который прошел все три фазы клинических испытаний. Эта вакцина двухкомпонентная, поэтому пациенту необходимы две инъекции с перерывов в несколько недель. Ее эффективность составляет 91,6%.

Разработчики этой вакцины говорят о том, что при ее применении риск серьезных побочных эффектов минимальный. Не было зафиксировано аллергических реакций или анафилактического шока после прививки «Спутником V».

«Спутник Лайт» - это, по сути, первая доза препарата ««Спутник V». Она однокомпонентная и будет применяться в основном для вакцинации молодежи. После первых фаз испытаний «Спутник Лайт» показал хороший результат: иммунитет к коронавирусу сформировался у всех. Осложнений у участников тестирования выявлено не было.

«ЭпиВакКорона» также является двухкомпонентной вакциной. Эксперты отмечают, что она безопасна в том числе для пожилых людей, поэтому этой вакциной вакцинируют и лиц старше 60 лет. Эта вакцина может вызывать повышение температуры, поэтому после ее применения необходимо полчаса провести под наблюдением врача.

Вакцина «КовиВак» разработана на базе коронавируса SARS-CoV-2, который лишили инфекционных свойств и возможности к репликации. Но при этом вакцина «обучает» иммунитет распознавать и уничтожать коронавирус. Эксперты говорят о том, что в течение первых двух суток после этой вакцины может развиться шоковое состояние и коллапс.

Специалисты ранее отметили, что при вакцинации крайне важно не вакцинироваться тем, кому вакцинация противопоказана. Это серьезно снизит риск развития осложнений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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