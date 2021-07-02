В Минздраве разъяснили, что обязан проверить врач перед прививкой от коронавируса COVID-19

В Минздраве предупредили о том, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса.

На днях Минздрав РФ выпустил Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В документах напоминается, какие манипуляции должен провести врач пациенту перед прививкой, и что проверить. Об этом сообщает «Комсомолка».

Так, перед процедурой должен быть обязательный осмотр человека, в том числе и его зева, прослушивание дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Помимо этого - непременное измерение температуры тела, уровня кислорода в крови, артериального давления и пульса.

После врач должен опросить пациента касательно наличия у него хронических заболеваний, аллергических реакций и прочего. Кроме того, важной считается также информация о контактах с больными коронавирусом в течение двух последних недель.

Ранее в Минздраве указали на важность соблюдения последовательности и сроков введения отечественных вакцин при вакцинации и ревакцинации населения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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