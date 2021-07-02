Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

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Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19
Здоровье

Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в обществе. Медик заверил, что препараты для иммунизации не ведут к бесплодию, так как не оказывают никакого воздействия на репродуктивную систему.

Не стоит верить антипрививочникам, которые настаивают на негативном влиянии вакцин на организм в долгосрочной перспективе.

«Это как омлет — мы его съели, и через 2 недели ничего от него в нашем организме не останется. Так же создается и вакцина — для нее берутся изученные вещества, которые мы знаем, как влияют на организм человека. Никаких долгосрочных побочных эффектов не будет», - заверил доктор Бриль.

Бытует мнение, что перед иммунизацией следует обязательно проверить уровень антител. Однако на самом деле следует следовать рекомендациям ревакцинироваться через каждые шесть-восемь месяцев. Что касается перенесенного коронавируса, то после него на прививку можно записываться уже через месяц-полтора.


«Тест на антитела лучше делать после прививки — чтобы понять, имеется ли иммунный ответ. Бывает, что организм не вырабатывает титр антител — в этом случае рекомендовано пройти ревакцинацию другим препаратом», - разъяснил врач.

Также ни на чем не основано утверждение о том, что существующие ковид-вакцины неэффективны против новых штаммов корронавируса. Медик разъяснил, что после иммунизации формируется эффективная защита от белкового шипа, в том числе от подвергшегося мутации, который находится в геноме штаммов COVID-19, пишет mednovelty.ru.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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