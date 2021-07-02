Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от коронавируса – это большая ошибка. Более того, эксперт назвал это постановление преступлением. Об этом сообщает «Царьград».

Согласно новому проекту Минздрава России, ни один человек без прививки не может попасть в больницу. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что сотрудника, отказавшегося от вакцинации, начальство имеет право отстранить от работы.

«Требовать никто не имеет права», - заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

При этом мы видим, как регионы страны продолжают принуждать население вакцинироваться.

В эфире передачи «Вакцина правды» на канале «Первый русский» Владислава Шафалинова попросили прокомментировать данный указ. Ведущая Олеся Лосевая захотела уточнить, правильно ли все трактуют постановление о запрете на медицинское обслуживание при отсутствии прививки.

«Все правильно. Такой приказ был принят в Москве еще 2 недели назад. Я бы назвал это как минимум глупостью, а как максимум – преступлением. Так как смертность не от коронавируса в 2020 году была довольно высокой. Это была дополнительная смертность. Мне кажется, это были именно те люди, которые не получили медицинской помощи из-за неоправданно переполненных больниц с больными, температура которых не превышала 37,2. Это эпидемия страха, а не коронавируса. Люди вызывали скорую после каждого чиха. А вот те, кому действительно она нужна была, не получали помощи», - объяснил свою позицию доктор наук.

Он подчеркнул, что запрет на плановое обслуживание граждан без прививки – это ничем не оправданная мера.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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