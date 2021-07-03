Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19

Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его мнению, те, кто страдает от аллергии, реже подвержены заражению им. Такая закономерность была замечена еще в начале пандемии, но механизм ученым не ясен и до сих пор. Об этом сообщает «Блокнот».

Ученый отметил, что выводы специалистов относительно взаимосвязи коронавируса и аллергии нуждаются в объемных дополнительных исследованиях. Однако сейчас жизненно необходимо изучать другие вопросы - те же новые мутации вируса.

«Необходимы отдельные исследования, а у представителей науки сейчас другие приоритеты. К примеру, они заняты изучением новых штаммов. Склонность к аллергии, в том числе к бронхиальной астме аллергического происхождения, не расценивается как фактор угрозы протекания заболевания в тяжелой форме и риска развития осложнений», — отметил Хаитов.

Специалист объяснил, что за границей наличие у людей аллергии, вплоть до бронхиальной астмы аллергического происхождения, не является поводом для беспокойства относительно заражения ковидом: аллергия не вызывает более тяжелое протекание заболевания, как и развитие осложнений после него. В то же время, при такой патологии нужно быть крайне осторожным в вопросе вакцинации.

Со своим коллегой согласен и глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, заявивший, что склонным к аллергии людям перед прививкой нужно обязательно сдать анализ крови и проконсультироваться у врача. Только он может оценить риски «встречи» организма и вакцины. Ведь сама по себе склонность к проявлениям аллергии не является противопоказанием к вакцинации, если только речь не идет о тяжелых ее формах. Тем же, у кого аллергия находится в стадии обострения, прививаться нельзя категорически.

В Роспотребнадзоре предупредили, что принимать препараты против аллергии до и после вакцинации нужно только после консультации со специалистом, поскольку иммунитет к коронавирусу может не сформироваться должным образом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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