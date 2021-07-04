Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами, но, как правило, они (а это повышение температуры, озноб, покраснение места инъекции) проходят в течение суток. Однако и последствия из категории опасных не исключены. О них в беседе с «Сиб.фм» поведала научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), автор YouTube-канала «Вдумчиво о вакцинах» Маргарита Романенко.

По ее словам, побочные эффекты после прививки условно можно разделить на общие и местные. К первым принято относить реакции в месте введения препарата - гиперемию, боль, отечность.

Самые острые и опасные побочные эффекты - аллергические реакции. И они проявляются сразу после вакцинации, вот почему после прививки пациент должен еще минимум полчаса пробыть в кабинете у медика. Романенко отметила, что многие люди рекомендацию игнорируют, но это в их же интересах, поскольку врачи в случае необходимости способны оказать квалифицированную помощь и спасти жизнь в случае анафилактического шока.

Тяжелая аллергия проявляется следующими симптомами - затрудненное дыхание, отечность губ, языка, головокружение, кожный зуд, сыпь.

Маргарита Романенко отметила, что повышенная температура - самый частый побочный эффект вакцинации. Тревожится не стоит, а реагировать на симптом следует как на ОРВИ. Но если температура приближается до 40 и долго держится, следует обратиться к медикам.

Панические атаки вирусолог также склонна считать побочным эффектом.

«Я видела в чате для вакцинированных в Telegram, куда скидывают результаты, что очень у многих были панические атаки. Люди себя накрутили. Если бы им плацебо сделали, у них бы всё равно были панические атаки. Это не связано с вакциной. Люди настолько боятся, что их тело так реагирует», – подытожила специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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