Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Image 16+
Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
Здоровье

Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами, но, как правило, они (а это повышение температуры, озноб, покраснение места инъекции) проходят в течение суток. Однако и последствия из категории опасных не исключены. О них в беседе с «Сиб.фм» поведала научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), автор YouTube-канала «Вдумчиво о вакцинах» Маргарита Романенко.

По ее словам, побочные эффекты после прививки условно можно разделить на общие и местные. К первым принято относить реакции в месте введения препарата - гиперемию, боль, отечность.

Самые острые и опасные побочные эффекты - аллергические реакции. И они проявляются сразу после вакцинации, вот почему после прививки пациент должен еще минимум полчаса пробыть в кабинете у медика. Романенко отметила, что многие люди рекомендацию игнорируют, но это в их же интересах, поскольку врачи в случае необходимости способны оказать квалифицированную помощь и спасти жизнь в случае анафилактического шока.

Тяжелая аллергия проявляется следующими симптомами - затрудненное дыхание, отечность губ, языка, головокружение, кожный зуд, сыпь.

Маргарита Романенко отметила, что повышенная температура - самый частый побочный эффект вакцинации. Тревожится не стоит, а реагировать на симптом следует как на ОРВИ. Но если температура приближается до 40 и долго держится, следует обратиться к медикам.

Панические атаки вирусолог также склонна считать побочным эффектом.

«Я видела в чате для вакцинированных в Telegram, куда скидывают результаты, что очень у многих были панические атаки. Люди себя накрутили. Если бы им плацебо сделали, у них бы всё равно были панические атаки. Это не связано с вакциной. Люди настолько боятся, что их тело так реагирует», – подытожила специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Сегодня, 10:40

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19

Вчера, 21:20

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

2-07-2021, 23:15

Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

2-07-2021, 16:25

Врачи назвали массовые побочные эффекты российских вакцин от коронавируса COVID-19

2-07-2021, 15:50

В Минздраве разъяснили, что обязан проверить врач перед прививкой от коронавируса COVID-19

2-07-2021, 14:30

Стало известно, почему россияне охотятся за вакциной «Ковивак»

2-07-2021, 13:55

Профессор Ершов объяснил, когда вакцинация от COVID-19 может быть опасной

2-07-2021, 11:40

Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки

1-07-2021, 22:50

«Бесконечная пандемия»: глава НИИ вирусных инфекций рассказал о мутациях ковида

1-07-2021, 15:30

Россиянам советуют требовать выплаты при осложнениях после вакцинации от коронавируса

1-07-2021, 08:25

Врач Ковалев рассказал, сколько провакцинированных от COVID-19 заболели коронавирусом

1-07-2021, 07:40

Врач Болибок ответил на 8 страхов антипрививочников: «За последствия никто отвечать не будет»

29-06-2021, 12:40

Британский журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7

29-06-2021, 08:40

Врач Стрельченко рассказала, каким ужасом обернется для врачей обязательная вакцинация от COVID-19

28-06-2021, 23:25

Минздрав разъяснил, с какими диагнозами от коронавируса COVID-19 не прививают

28-06-2021, 11:40

Врач-инфекционист Малышев объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

27-06-2021, 16:10

Врач Миннуллин: Пожилые, заразившиеся новыми штаммами коронавируса, практически не имеют шансов

27-06-2021, 16:05

Московские врачи рассказали о своем личном опыте вакцинации от коронавируса COVID-19

27-06-2021, 10:15

Юристы назвали способ сохранить работу, не прививаясь от коронавируса COVID-19

27-06-2021, 07:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО
  • 2-07-2021, 08:05

После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО. Члены военного блока ведут разведку,

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США
  • 2-07-2021, 15:20

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря
  • Вчера, 10:10

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря

Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных

Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки
  • 1-07-2021, 22:50

Генетик Киселев рассказал, кому противопоказана вакцинация и чем могут быть опасны прививки

Российский генетик Сергей Киселев объяснил, чем могут быть опасны прививки против коронавируса и кому они противопоказаны. В эфире программы «Шафран»

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО
  • 2-07-2021, 17:15

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19
  • Вчера, 21:20

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19

Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его

Новости партнеров
Новости партнеров
Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике
  • 2-07-2021, 14:35

Anti-Bellum: НАТО готовит крупную боевую операцию против РФ в Арктике

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны
  • Вчера, 07:40

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»
  • 2-07-2021, 23:15

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от

Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 2-07-2021, 16:25

Израильский врач Борис Бриль развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в