Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин.

Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что массовая вакцинация от ковида может нести опасность. При этом Кургинян ссылается на выводы крупнейших специалистов. Сам политолог не скрывает, что специалистом ни в области иммунологии, ни в области вирусологии не является, однако, отмечает, что за год узнал о вакцинах «примерно в тысячу раз больше, чем нужно квалифицированному пользователю». Об этом сообщает «Красная Весна», ссылаясь на газету «Суть времени» и статью «Впереди переворот? Куда ведет вакцинация».

В своих рассуждениях Кургинян опирается на суждения светил медицинской науки, один из которых - лауреат Нобелевской премии, вирусолог, открывший ВИЧ, Люк Монтанье.

«Я вижу людей с высочайшими званиями — нобелевских лауреатов, крупнейших специалистов, я читаю письма групп людей с большими медицинскими заслугами, занимающихся именно иммунологией, вакцинацией и всем прочим, которые говорят, что вакцины вредны», — рассуждает Кургинян.

При этом он объясняет, что нужно обязательно учитывать мнения не только сторонников вакцинации. Хотя бы даже за то, что за свою позицию некоторые из них уже пострадали. В частности, за альтернативное мнение по поводу прививок французский профессор Жан-Бернар Фуртильян оказался (не по своему желанию) в психиатрической клинике.

«В чем выгода для лауреатов Нобелевской премии, которых маргинализовали, стерли в грязь?.. В чем выгода для руководителей частных медицинских клиник? Им так хочется, чтобы Минздрав вцепился им в горло?» — отстаивает политолог свою точку зрения.

По его мнению, вводя ограничения и побуждая население России вакцинироваться, власти поступают неосмотрительно, если не сказать - злонамеренно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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