Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что
Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую
Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных
Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный
Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его
Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,
Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф на портале Anti-Bellum рассказал, что НАТО готовит крупную боевую операцию
В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения
Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от
Врач доказательной медицины из Израиля Борис Бриль в прямом эфире Instagram «прошелся» по связанным с вакцинацией мифам, которые распространяются в
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