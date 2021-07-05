В России вскоре могут начать вакцинировать от COVID-19 и детей

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В России вскоре могут начать вакцинировать от COVID-19 и детей
Здоровье

В России вскоре могут начать вакцинировать от коронавируса и детей.

Об этом заявил заведующий инфекционным госпиталем городской больницы №5 Барнаула Денис Вяткин.

Он подчеркнул, что во все ковидные отделения поступает все больше пациентов молодого возраста. Поэтому старт прививочной кампании от коронавируса для детей – вопрос ближайших месяцев, уверен эксперт.


«Если мы не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей прививать», – сообщил он.

В России, как известно, уже разрешили вакцинировать беременных, а вскоре начнут вакцинировать также кормящих матерей. Детей же, по его мнению, разрешат вакцинировать скорее всего ближе к осени.

Эксперт добавил, что российская вакцина «доказала полностью свою безопасность», поэтому он не сомневается, что она будет разрешена и для вакцинации детей.

Ранее эксперты заявили о том, что только быстрая и массовая вакцинация населения позволит остановить эпидемию коронавируса в России, который снова начал активно распространяться с приходом в страну индийского штамма «Дельта».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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