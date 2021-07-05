Самозащитная реакция: почему заболеваемость COVID-19 в РФ снова бьет рекорды

Эксперты сообщили о причинах повышения заболеваемости коронавирусом в России даже с учетом введения программы по обязательной вакцинации некоторых групп населения. Специалисты указали, что одним из определяющих факторов является несоблюдение карантинных ограничений, внедренных Минздравом — ведь даже вакцинированный человек может потенциально остаться разносчиком вируса для окружающих. Об этом пишет «Известия».

Российские эксперты отметили, что в стране наметилась тенденция утраты бдительности – граждане убеждены, что как только они делают прививку, то автоматически становятся безопасными для окружающих. Однако многочисленные исследования доказывают, что вакцинированный человек не всегда остается защищенным перед влиянием вируса, и может стать разносчиком инфекции для окружающих — даже если сам не заболеет.

Согласно показаниям оперштаба, по состоянию на 4 июля число выявленных бессимптомных носителей коронавируса составило 3 409 человек, что является 13.6% от общего числа заболевших.

«Эти данные подтверждают, что расслабляться нельзя, даже если был пройден полный курс вакцинирования. Примерно каждый 11 человек из числа инфицированных является бессимптомным носителем, и может заразить до 15 человек всего за одни сутки. Учитывая, что в Москве в общественном транспорте только один из 6-8 человек передвигается в маске, становится понятно, откуда такой огромный рост заболевших. Кардинально переломить негативный ход пандемии может только усиленная вакцинация — но и о соблюдении необходимых карантинных ограничений забывать нельзя. Потеря самозащитной реакции чревата продолжением распространения инфекции еще на очень продолжительный срок», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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