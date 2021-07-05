В нековидных медучреждениях Екатеринбурга заканчиваются койки

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В нековидных медучреждениях Екатеринбурга заканчиваются койки
Здоровье / В России

На фоне подъема заболеваемости коронавирусом в больницах Екатеринбурга стремительно сокращается число свободных коек. Места в медучреждениях, которые не задействованы в лечении ковида, практически закончились. В неврологических отделениях города не было мест вообще, 7 коек оставалось в нековидных реанимациях, 5 — в хирургии, 2 — в гнойной хирургии, 10 — в травматологии. В сосудистой хирургии и в урологии свободных мест вообще не было. Дела обстоят лучше в терапевтических отделениях (21) и кардиологии (25), но, судя по всему, это не надолго.

На сегодня нековидных больниц в Екатеринбурге четыре и еще частично задействованы две, пишет e1.ru.

Под лечение коронавируса в Екатеринбурге не были перепрофилированы только больницы № 20, 23, 7, 2 и часть 14-й и 1-й. В двух последних с сегодняшнего дня будут лечить от ковида. «Новая больница» вчера выделила пять мест в кардиологии для госпитализации и одно место - в реанимации. В «РЖД-Медицина» мест нет, в областном центре «Кардиология» есть два места в реанимации. В ЦГКБ №1 поступили только двое больных в отделение гнойной хирургии и два человека - в реанимацию. Машины скорой помощи привозят больных в медучреждения вне зависимости от наличия мест.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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