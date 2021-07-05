В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное снижение явки в прививочные пункты. По разным оценкам, сроки второго цикла иммунизации пропустили от 5 до 10% немцев.

Ход вакцинации от COVID-19 начал терять заданный темп — эксперты предполагают, что данное явление связано с некоторой халатностью жителей, которые считают, что одной дозы вакцины достаточно, чтобы выработать иммунитет. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что из-за такого количества пропущенных приемов на иммунизацию, в вакцинационных пунктах возник переизбыток препаратов от коронавируса — ситуация усугубляется тем, что размороженные вакцины должны храниться в холодильниках не более 4 дней.





«Такая тотальная неявка создает большие проблемы для госпрограммы по ускоренной вакцинации населения. Мы намереваемся предотвратить распространение индийского дельта-штамма, однако для этого иммунизировать до 80% всего населения страны», - прокомментировал Штеффен Зайберт.

Указывается, что до 9 июля Германия получит очередную партию вакцины в размере 7,65 миллиона доз — из них почти 5 миллионов предназначены для государственных центров вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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