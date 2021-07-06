Доктор биологических наук Никитин объяснил популярность вакцины «КовиВак» от коронавируса COVID-19

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Доктор биологических наук Никитин объяснил популярность вакцины «КовиВак» от коронавируса COVID-19
Здоровье

Российский биолог Николай Никитин указал на причины резкого роста популярности препарата «КовиВак», вследствие чего стал наблюдаться дефицит этой вакцины в региональных медучреждениях. Профессор МГУ отметил, что ажиотаж вокруг «КовиВака» обусловлен отсутствием в его составе «живого» вируса, из-за чего он считается более безопасным, передает «MedNovelty».

Технология производства препарата «КовиВак» вызывает больше доверия у россиян — такой вывод сделал доктор биологических наук Николай Никитин. Эксперт напомнил, что препарат имеет в составе «убитый» вирус SARS-CoV-2, который не имеет способности размножаться и проникать вглубь клеток организма. 

«За счет того, что КовиВак не имеет живого патогена вируса, многие считают, что он более безопасен, и охотятся конкретно за этой вакциной. Однако доказано, что этот препарат вызывает т-клеточный иммунитет менее выраженный, чем Спутник V, и его эффективность несколько ниже. Вируснейтрализующие антитела от инъекции КовиВаком начинают формироваться уже на 7 день после первой прививки», - прокомментировал Никитин. 

Профессор указал, что искусственный дефицит препарата «КовиВак» вызван также длительностью проверки каждой изготовленной партии вакцины — ведь производители обязаны подтвердить, что в препарате не осталось ни одной живой частицы вируса SARS-CoV-2.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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