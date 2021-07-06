Врач Ковалев считает «Спутник V» самой эффективной вакциной от коронавируса COVID-19

Российский врач Евгений Ковалев раскрыл, какой отечественный препарат от коронавируса является наиболее эффективным даже с учетом распространения более агрессивного индийского дельта-штамма. Эксперт указал, что именно «Спутник V» имеет наиболее высокую степень защиты — доказанная его эффективность против индийского штамма составляет 89-94%.

Главный врач ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю. Я. Гордеева» Евгений Ковалев отметил, что наиболее эффективным препаратом от коронавируса, который способен оказать защиту до 98%, является отечественная вакцина «Спутник V». Эксперт сослался на рекомендации Минздрава, согласно которым наилучший эффект при повторном вакцинировании появляется в случае, если пациент, ранее привитый «Спутник V», прошел ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт».





«Минздрав видит наивысшую эффективность выработанного иммунного ответа в случае, если первичная вакцинация была проведена препаратом «Спутник V», а повторная — «Спутник Лайт». При этом первичная вакцинация препаратом «Спутник Лайт» не рекомендуется, так как она оказывает именно укрепляющий эффект для уже выработанного иммунитета», - прокомментировал Ковалев.

Врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения добавил, что у переболевших ковидом граждан иммунитет начинает идти на спад уже спустя 3-4 месяца после выздоровления — поэтому необходимо не медлить с вакцинацией, поскольку организм может оказаться беззащитным перед более агрессивными штаммами коронавируса, которые на сегодняшний день активно распространяются по территории РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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