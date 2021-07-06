Антрополог Архипова рассказала, почему некоторые российские врачи не рекомендуют пациентам прививаться

В России есть врачи, которые не рекомендуют соотечественникам прививаться от ковида.

Как рассказала старший научный сотрудник РАНХиГС, антрополог Александра Архимова, ряд российских врачей опасается брать на себя ответственность за возможные последствия после вакцинации от коронавируса, поэтому они не рекомендуют своим пациентам вакцинироваться. И это - одна из причин, почему в стране наблюдаются столь низкие темпы прививочной кампании. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Многие россияне, недополучая информацию, отказываются ставить прививки от ковида, выступая против вакцин. И дело здесь не только в недоверии к «Спутнику V» или другой вакцине, но и российской медицине в целом. Большой «вклад» в такое положение вещей вносят и отдельные местные врачи, которые рекомендуют людям воздерживаться от вакцинации. По их мнению, таким образом они снимают с себя ответственность за возможные постпрививочные реакции.

Ученый уверена, что в России плохо следуют медицинским протоколам на фоне «конкуренции мнений врачей».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей