Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19

Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими движет? Этот вопрос наши коллеги из издания «Взгляд» задали известному российскому доктору Леониду Рошалю, сопредседателю Центрального штаба ОНФ и президенту Национальной медицинской палаты.

«Врачи тоже люди и, к сожалению, могут и они ошибиться», - таковым был его ответ.

Сам Леонид Рошаль от коронавируса уже привился. Выбор свой остановил на препарате «Спутник V». Он пояснил, что эта вакцина прошла все стадии испытаний и отвечает всем требованиям.

«Спутником» к сему моменту привились уже миллионы людей, и это лучшее и красноречивое доказательство того, что он абсолютно безопасный.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в стране продолжает оставаться довольно напряженной. По данным на 7 июля, за последние сутки в России выявлено почти 24 тысячи новых случаев заболевания. Из них 5621 - в столице, 2531 - в столичном регионе и 1906 - в Петербурге.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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