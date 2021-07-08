Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор медицины Питер Маккалоу, передает ИА Красная Весна.

Он заявил, что на самом деле вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19 и спровоцировать более тяжелые ее последствия среди молодежи.

По его словам, он, работая с пациентами с COVID-19, разработал схему их лечения, которая позволяет снизить количество госпитализаций и смертей на 85%. Но когда медик попытался опубликовать протоколы лечения, то, по его словам, встретил «сопротивление на всех уровнях».

Эти протоколы не захотел рассматривать главный инфекционист США Энтони Фаучи. Они были проигнорированы крупными СМИ. Медик указал и на то, что в США запретили применение гидроксихлорохина. Все это было нацелено лишь на то, чтобы добиться массовой вакцинации населения.

Маккалоу утверждает, что коронавирус и вакцинация – это фазы одной операции. По его словам, и коронавирус, и вакцины доставляются в клетки белком-шипом, который исследовался ранее в рамках «биотеррористических исследований по повышению функциональности».

По мнению врача, разработанные вакцины могут вызывать рак у мужчин и провоцировать у женщин бесплодие. Он отметил, что уже не раз помогал людям, у которых после вакцинации возникали тромбозы воротной вены, миокардит. Вакцинация, утверждает Маккалоу, может вызывать серьезные проблемы памяти.

«По сути, это крупнейшее применение биологического продукта с самым высоким уровнем заболеваемости и смертности в истории нашей страны», — заявил Маккалоу.

Он уверен, что вакцину создали лишь для того, чтобы сократить население страны. Маккалоу упомянул «программу Фонда Гейтса», нацеленную на сокращение населения. Пандемия в первую волну убивала стариков, а сейчас же идет стерилизация молодых людей, утверждает Маккалоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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