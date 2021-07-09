Безалкогольные напитки могут искажать результаты тестов на коронавирус SARS-CoV-2

Массовое использование быстрых тестов бокового потока, которое было поддержано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), позволило многим предприятиям и школам вернуться к нормальному ритму работы. Тесты LFD используют зачастую для выявления коронавируса у людей, которые переносят его бессимптомно - они обнаруживают антиген COVID-19.

На территории Соединенного Королевства LFD используются учебными учреждениями с марта 2021 года не менее двух раз в неделю. Считалось, что это помогает предотвратить вспышку заболевания. Но после трех месяцев регулярного тестирования в школе в Мерсисайде были сообщения об учениках, которые обнаружили, что либо употребление сока с фруктовым вкусом, либо неправильное использование его в качестве аналита способно приводить к ложноположительному результату.

Группа исследователей из Ливерпуля провела масштабный эксперимент, дабы убедиться в этом либо опровергнуть сведения, сообщает news-medical.net.

Ученые изучили влияние на результаты тестов 14 популярных марок безалкогольных напитков, в том числе различные концентрированные соки, популярную газировку от известной компании, родниковую воду.

В дополнение к этим напиткам были протестированы четыре подсластителя.

Результаты исследования оказались неоднозначными. Удалось выяснить, что родниковая вода однозначно не оказывает влияния на результаты тестов на коронавирус.

В то же время 3 из 14 образцов напитков показали недействительные результаты LFD, которые в основном включали напитки из фруктового концентрата, и 10 из 14 напитков дали положительный результат теста.

В ходе работы также удалось узнать, что образцы напитков, которые дали ложноположительные результаты, были одинаковыми по уровню сахара и pH.

Таким образом, говорят ученые, за 30 минут до сдачи теста нельзя есть и употреблять напитки, так как еда однозначно может повлиять на результаты.

Примечательно, что фактический механизм ложных срабатываний для исследований все еще остается неясным - они настаивают на продолжении исследования с целью изучения роли консервантов в ложноположительных результатах, поскольку кислотность и содержание сахара в напитках влияния не оказывали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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