Требование привить 100% россиян назвали «малограмотным»: «Разум должен быть»

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Царьградом раскритиковал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о необходимости вакцинировать 100% населения страны.

Еделев отметил, что подобные заявления «малограмотные» и он даже не хотел изначально комментировать слова Поповой.

Тем не менее, Еделев подчеркнул, что вполне обоснованные научные данные, которые доказывают, что для прерывания инфекционного процесса нужно привить не менее 60% населения. То есть, при вакцинации 60% населения можно говорить о формировании мощного коллективного иммунитета.

Эксперт отметил, что в Израиле вышли на показатель вакцинации в 70%, и это позволило снизить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в 200 раз. Он добавил, что вакцинировать 100% в принципе невозможно, поскольку у 10% населения есть противопоказания по вакцинации.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости вакцинировать все население России.

«России необходимо стать передовой страной в борьбе с этой болезнью», - сказала Попова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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