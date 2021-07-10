В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19

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В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19
Здоровье

В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки.

Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье течение коронавируса после перенесенной вакцинации протекает тяжело. Этот факт подтвердил и глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем Instagram. Об этом сообщает URA.RU.

«На сегодняшний день, из 112 пациентов, которые находятся в реанимации — 1 привитый. На сегодня первым компонентом привито уже 396 тысяч человек. То есть, если округлить, каждый четвертый житель округа. А в реанимации — один. Цифры вполне убедительны», — написал чиновник от медицины.

Тут же он уточнил, что у привитых людей тяжелое течение коронавируса встречается в 25 раз реже, чем у непривитых. Так, на начало этой недели среди тех 99 человек, у кого выявили тяжелую форму ковида, не было ни одного с прививкой.

Ранее СМИ уже писали, что в ХМАО с 23 июня постоянно наблюдается прирост заболевших и сейчас это - 168 новых случаев в сутки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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