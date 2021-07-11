Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса.

Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с коронавирусной пандемией, однако, даже не смотря на введенную в ряде регионов обязательную вакцинацию, люди не спешат за прививкой. Сейчас из уст экспертов можно услышать высказывания, что после вакцинации последует новый локдаун и так будет бесконечно.

Чем больше людей оказываются привитыми, тем больше вопросов у экспертов вызывает эта процедура. Изначально цель звучала как защита граждан от вируса. После оказалось, что, и получив прививку, человек от него не защищен. Людей стали успокаивать тем, что привитые болеют в легкой форме. Когда стало известно о привитых, болеющих тяжело, стали говорить о том, что после вакцинации человек защищен от летального исхода.

Недавно французская Le Figaro сообщила о 117 больных, умерших от штамма «Дельта» в Великобритании, причем, 50 из них прошли полный курс вакцинации. Тут уже все аргументы иссякли.

Не менее пугающим выглядит и тот факт, что после получения вакцины человек может заражать окружающих.

Эксперт по химическому и биологическому оружию, микробиолог И. В. Никулин уверен, что вакцина может быть такой же опасной, как и сам вирус, и последствия внедрения белка-шипа в организм могут оказаться негативными - ведь полноценные испытания вакцины так и не прошли. Того же мнения придерживаются доктора наук И. А. Гундаров, В. А. Шафалинов, С. В. Сучков, А. П. Серяков и другие, которые выступают против обязательной вакцинации.

Еще в мае нобелевский лауреат Люк Монтанье отметил, что с ростом числа вакцинированных людей в мире растет и смертность. Ученый уверен, что вакцинация вызывает в организме мутацию коронавируса, он становится более вирулентным и устойчивым. Его жертвами становятся уже более молодые люди.

Его точку зрения разделяет и глава Института им. Роберта Коха в Берлине.

На сегодняшний день в мире обитают 12 000 мутаций коронавируса. В четырех странах, где процент получившего прививки населения выше всего, сейчас борются с новыми вспышками, сравнимыми с недавней ситуацией в Индии. Как написали журналисты Forbes, эта статистика заставляет многих экспертов пересмотреть свои взгляды на пользу вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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