Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19

Image 16+
Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19
Здоровье

Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается, препарат оказался в 500 раз смертоноснее сезонной прививки от гриппа. 

Так, на портале LewRockwell эксперт опубликовал результат исследований на эту тему. Проанализировав данные о пациентах, которые столкнулись с побочными действиями вакцины Pfizer, Меркола сделал соответствующие выводы.

Оказалось, что препарат, созданный американцами и немцами, крайне опасен для здоровья. Только в США от вакцины скончалось около 6 тысяч граждан. Этот показатель в ближайшем будущем может существенно увеличиться.

Согласно данным, официальный процент смертности от прививки вакциной Pfizer значительно превышает уровень смертности от 70 известных вакцин за последние 30 лет. Выходит, что препарат действительно угрожает человеческой жизни.

«Pfizer смертоноснее прививки против сезонного гриппа примерно в 500 раз. Тогда как последняя до сих пор исторически считалась самой опасной», - подчеркивает Меркола.

Чаще всего причиной смерти после вакцинации немецко-американским препаратом становится тромбоз. Дело в том, что мутантные белки вводятся в организм клетками, после чего вызывают образование «заторов» в кровеносной системе. По мнению эксперта, это «фундаментальная проблема» вакцины Pfizer.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19

Сегодня, 19:35

Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 01:05

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19

Вчера, 23:15

Требование привить 100% россиян назвали «малограмотным»: «Разум должен быть»

Вчера, 09:15

Безалкогольные напитки могут искажать результаты тестов на коронавирус SARS-CoV-2

9-07-2021, 08:35

Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19

8-07-2021, 08:40

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна

7-07-2021, 19:55

Главный врач-инфекционист НСО рассказала, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

7-07-2021, 18:10

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19

7-07-2021, 15:10

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19

7-07-2021, 12:40

Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19

7-07-2021, 06:10

Антрополог Архипова рассказала, почему некоторые российские врачи не рекомендуют пациентам прививаться

6-07-2021, 22:55

Врач Ковалев считает «Спутник V» самой эффективной вакциной от коронавируса COVID-19

6-07-2021, 10:35

Доктор биологических наук Никитин объяснил популярность вакцины «КовиВак» от коронавируса COVID-19

6-07-2021, 09:05

Врач прокомментировала исследование вакцины от коронавируса COVID-19 для подростков

6-07-2021, 07:40

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

5-07-2021, 23:15

В нековидных медучреждениях Екатеринбурга заканчиваются койки

5-07-2021, 16:50

Самозащитная реакция: почему заболеваемость COVID-19 в РФ снова бьет рекорды

5-07-2021, 12:15

В России вскоре могут начать вакцинировать от COVID-19 и детей

5-07-2021, 09:10

Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин

4-07-2021, 19:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19
  • Сегодня, 01:05

Эксперты выразили сомнения в эффективности массовой вакцинации от коронавируса COVID-19

Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации
  • Сегодня, 11:00

Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам,

В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют
  • Вчера, 01:00

В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют

Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по

В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ
  • Вчера, 13:30

В США заявили о начале финальной фазы операции по осаде РФ

США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»
  • 9-07-2021, 13:45

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога

Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году
  • Вчера, 10:40

Daily Express назвал шесть мест, где может начаться Третья мировая война в 2021 году

Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война. Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на

Новости партнеров
Новости партнеров
The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны
  • 9-07-2021, 14:45

The Sun: НАТО и Россия близки к началу Третьей мировой войны

Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные

Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок
  • Вчера, 10:10

Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок

Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 01:15

Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19

Главред RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Она привела пример, как в Адлере местная

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19
  • Вчера, 23:15

В ХМАО обнаружили первый тяжелый случай течения коронавируса после прививки от COVID-19

В ХМАО впервые зафиксировали тяжелую форму коронавируса после прививки. Как стало известно, в Югре (ХМАО) в реанимации лежит первый пациент, чье