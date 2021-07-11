Американский эксперт признал опасность вакцины Pfizer от COVID-19

Представитель Ассоциации врачей и хирургов США Джозеф Меркола сообщил об опасности, исходящей от вакцины против коронавируса Pfizer. Оказывается, препарат оказался в 500 раз смертоноснее сезонной прививки от гриппа.

Так, на портале LewRockwell эксперт опубликовал результат исследований на эту тему. Проанализировав данные о пациентах, которые столкнулись с побочными действиями вакцины Pfizer, Меркола сделал соответствующие выводы.

Оказалось, что препарат, созданный американцами и немцами, крайне опасен для здоровья. Только в США от вакцины скончалось около 6 тысяч граждан. Этот показатель в ближайшем будущем может существенно увеличиться.

Согласно данным, официальный процент смертности от прививки вакциной Pfizer значительно превышает уровень смертности от 70 известных вакцин за последние 30 лет. Выходит, что препарат действительно угрожает человеческой жизни.

«Pfizer смертоноснее прививки против сезонного гриппа примерно в 500 раз. Тогда как последняя до сих пор исторически считалась самой опасной», - подчеркивает Меркола.

Чаще всего причиной смерти после вакцинации немецко-американским препаратом становится тромбоз. Дело в том, что мутантные белки вводятся в организм клетками, после чего вызывают образование «заторов» в кровеносной системе. По мнению эксперта, это «фундаментальная проблема» вакцины Pfizer.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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