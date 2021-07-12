Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян

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Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян
Здоровье / В России

Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин написал для Forbes статью, в которой он поднимает такие вопросы: Можно ли требовать от людей прививаться? Дискриминирует ли обязательная вакцинация? Может ли работодатель легально наказать сотрудника за отказ от вакцинации?

Как отмечает Кузьмин, постановление № 1 от 15 июня 2021 года о проведении прививок добавило горючего в пылающий костер споров вокруг вакцинации. По сути, это постановление обязует бизнес вакцинировать сотрудников, так как чиновники оказались бессильны.

Ситуация с эпидемией коронавируса затронула все население, поэтому и меры, которые ранее применялись локально, обрели глобальные формы. Существуют правовые акты, устанавливающие пределы полномочий государства в таких ситуациях:

  • Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 года. В нем сказано о праве властей принять решение о проведении прививок по эпидемиологическим показаниям. Федеральный закон №157-ФЗ от 17 сентября 1998 года устанавливает порядок проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
  • Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» содержит перечень заболеваний, при распространении которых прививки делают по эпидемиологическим показаниям.

Иными словами, проведение таких мероприятий абсолютно законно.

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина. Но, как написано в статье 20 этого документа, вакцинация к ним не относится. В ч. ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» закреплено право гражданина на отказ от профилактических прививок.

Однако в сложившейся в стране ситуации прививка не является принудительной. Любой гражданин имеет право отказаться от вакцинации. Более того, работа в некоторых сферах требует определенного набора прививок.

Вакцинация считается делом добровольным, но отказ от вакцинации влечет определенные последствия, такие как отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с риском заражения инфекциями.

О перечне таких работ сказано в постановлении Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

Формально работодатели не смогут отстранять сотрудников. Но в публичных высказываниях представителей различных ведомств звучит, что отстранять можно. Принимать решение будет суд, который, скорее всего, встанет на сторону работодателя.

Однако штрафовать или иным образом наказывать сотрудников за отказ вакцинироваться нельзя.

За невыполнение обязательств работодателю грозят штрафы до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток. Оспаривание решения о вакцинации означает необходимость подтвердить отсутствие тяжелой эпидемиологической обстановки.

Каждый работодатель должен выполнить следующие действия:

  1. Издать приказ и отразить следующее:
  • ознакомить с текстом постановление № 1 от 15 июня 2021 года;
  • разъяснить необходимость вакцинации в сложной эпидемиологической обстановке;
  • назначить ответственного и срок подготовки списков вакцинации;
  • установить сроки подготовки к вакцинации и ее проведения;
  • обязать вакцинированных сотрудников сообщить об этом и предоставить сертификаты вакцинации;
  • предупредить сотрудников о том, что законодательством России предусмотрены последствия за отказ от проведения вакцинации.
  1. Провести подготовку к вакцинации:
  • определить тех, кто вакцинирован;
  • раздать каждому непривитому сотруднику уведомление о необходимости вакцинироваться;
  • утвердить перечень сотрудников к вакцинации;
  • взять письменные отказы сотрудников, которые отказались от вакцинации.
  1. Вынести приказ и утвердить список сотрудников к вакцинации, утвердить сроки вакцинации, обязать сотрудников направить сертификаты о вакцинации по факту их получения.

Медицинский отвод от прививки может дать только врач. Факт того, что сотрудник уже перенес заболевание, не освобождает его от прививки. Но перенесенное любое инфекционное заболевание может быть основанием для отвода на срок от двух до четырех недель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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