Когда врач обязан дать медотвод от вакцинации: названы два непреложных случая

Только два серьезные основания могут быть абсолютной причиной для получения медотвода от вакцинации, передает ЦарьГрад со ссылкой на экспертов.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что речь идет о тяжелой аллергической реакции. Так, медтвод положен людям, у которых ранее при введении вакцин был отек Квинке либо анафилактический шок. Эти состояния являются опасными для жизни, поэтому прививаться будет небезопасно.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок подчеркнул , что имеются в виду тяжелые аллергии. К примеру, реакция на пыльцу противопоказанием для прививки не является.

Еще одно основание для медтвода - веское, которое врач просто-таки обязывает его выдать - сильнейшая реакция на ранее введенные вакцинные препараты. Это может быть отек либо сильно повышенная температура, которая держалась в течение продолжительного времени.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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