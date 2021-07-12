Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19

Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост уровня заболеваемости, решились на отмену большинства ограничений. России следует последовать их примеру, считает доктор медицинских наук Александр Редько.

По его словам, самый эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса - «воспитание естественного иммунитета методом кратковременного общения друг с другом».

По словам ученого, при таком подходе получится быстро ослабить вирус и понизить его статус - он станет таким же рядовым, как и вирус гриппа. К слову, это же предложили и власти Сингапура (заниматься только заболеванием в тяжелой форме и полностью отказаться от ограничений).

Однако в России такой подход даже не рассматривается.

«Вместо этого мы изолируем наших детей, которые своим мощным иммунитетом ослабляли всегда все эти свиные, птичьи вирусы, и у нас не было такой смертности. Мы изолируем друг друга, пожилые люди, находясь в длительной изоляции, ослабляют свой иммунитет по понятным причинам. А в итоге мы добиваемся рекордных цифр в крупных городах по заболеваемости и смертности», - заявил Редко в эфире программы «Шафран» на «ЦарьГраде» .

К слову, доктор медицинских наук выступает категорическим противником вакцинации детей. Его позиция жесткая в этом вопросе: дети, утверждает эксперт, после вакцинации становятся уязвимыми и мишенями для инфекций, поскольку вакцинация ослабляет иммунитет.

«И не надо туда вмешиваться только потому, что кто-то когда-то заявил, что они являются бессимптомными носителями этого вируса», - резюмировал собеседник Анны Шафран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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