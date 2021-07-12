Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело

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Эпидемиолог объяснил, почему после вакцинации люди заражаются COVID-19 и болеют тяжело
Здоровье

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и госпитализации. Между тем стало известно, что в пермской больнице сейчас находится пациентка в тяжелом состоянии. Женщина до этого прошла полный курс вакцинации «Спутником V». Через две недели ей стало хуже, дело дошло до госпитализации. Об этом сообщает «59.RU».

По словам профессора, врача-эпидемиолога Ирины Фельдблюм, оценившей случай с жительницей Перми, которая сейчас находится на ИВЛ, у нее, скорее всего, не успел сформироваться иммунный ответ. Эксперты давно говорят, что антитела в полном объеме вырабатываются не ранее трех недель после последней прививки.


«Вероятно, пациентка подхватила инфекцию раньше, чем иммунитет успел сформироваться. Нужно учесть, что Галина старше 60 лет, а с возрастом иммунная система ослабевает», - заявила Фельдблюм.

Поэтому она входит в группу риска по коронавирусу. Так же рискуют и люди с ожирением, хроническими заболеваниями, поскольку у них иммунитет заметно ослаблен.

«Если вы получили первую дозу – это не значит, что мы уже защищены. Ваша иммунная система только начинает работать. После первого укола нужно понимать, что вы по-прежнему восприимчивы к вирусу, потому следует соблюдать все ограничительные меры», - разъяснила врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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