Врач-инфекционист рассказала, когда нужно делать прививку людям с хроническими заболеваниями

Когда можно и нужно делать прививку от коронавируса россиянам с хроническими заболеваниями, рассказала врач-инфекционист Патимат Рамазанова.

Специалисты в беседе с изданием «КаспийИнфо» посоветовала диабетикам, гипертоникам и другим пациентам с хроническими болезнями не прекращать наблюдаться у своего лечащего врача и продолжать принимать препараты в постоянном режиме, как и рекомендует медик.

«Важно помнить о том, что хроническое заболевание никуда не девается, - говорит Патимат Рамазанова. Но перед вакцинацией оно должно быть в стадии ремиссии - находиться под контролем. У гипертоника должно стабилизироваться давление, у диабетика - нормализоваться уровень глюкозы. Всего этого можно добиться. В такой спокойной ситуации прививку делать можно и необходимо», - пояснила врач.

Патимат Рамазанова также призвала не переживать, если после вакцинации даст о себе знать гриппоподобный синдром, при котором возможно повышение температуры, головные, мышечные и суставные боли, сильно выраженная слабость. В очень редких случаях возможна тошнота, диспепсия, увеличение лимфоузлов.

Обычно симптомы исчезают за один-два дня. В случае необходимости можно принять жаропонижающее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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