Названы ранние признаки коронавируса COVID-19 для всех возрастов

С самого начала пандемии коронавируса ключевыми симптомами COVID-19 принято считать высокую температуру, кашель, отсутствие способности распознавать запахи (аносмия). Однако эти признаки позволяют заподозрить COVID-19 на ранней стадии его развития только в 69 процентов случаев. Если принимать во внимание другие симптомы, процент выявляемости может быть увеличен до 96 процентов. Посему специалисты из Великобритании настаивают на том, что следует учитывать ранние признаки коронавируса, отталкиваясь от возрастных категорий. Для каждой они свои, пишет издание MedNovelty со ссылкой на публикацию в научном журнале The BMJ.

К примеру, среди несовершеннолетних самым распространенным ранним ковид-признаком является головная боль. Потеря аппетита часто сопровождает коронавирус у взрослых.

У лиц старше 18, но моложе 54, самым ярким симптомом являются мышечные боли. Головная боль у взрослых, как и у подростков, также может присутствовать. Среди других признаков - боли в горле и желудочно-кишечные симптомы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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