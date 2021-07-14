После массовой вакцинации в Израиле снова вспышка коронавируса: власть меняет стратегию борьбы

Израиль стал первой страной, где отпраздновали возвращение к нормальной жизни и снятие большинства ограничений благодаря большому охвату населения вакцинацией. Но оказалось, что препараты не смогли уберечь страну от дельта-штамма COVID-19. Он пришел в Израиль и вызвал всплеск новых случаев заражения.

Около 60% 9,3-миллионного населения Израиля получили хотя бы одну прививку вакцины Pfizer. В воскресенье правительство начало предлагать ревакцинацию людям с ослабленной иммунной системой.

После стремительной вакцинации, которая снизила количество случаев заражения и смертей от коронавируса, израильтяне перестали носить маски для лица и отказались от всех правил социального дистанцирования. Возможно, это тоже оказало влияние.

Сейчас в стране, которая считалась самой «привитой», в сутки регистрируется около 450 новых случаев заражения COVID-19. На вариант дельта в Израиле в настоящее время приходится около 90% случаев. В этой связи правительство объявило о том, что меняет стратегию по борьбе с вирусом. Власти теперь хотят, дабы израильтяне научились жить с вирусом, поэтому о новых локдаунах речь не идет, но некоторые минимальные ограничения вновь начнут действовать.

«Реализация стратегии повлечет за собой определенные риски, но в целом, включая экономические факторы, это необходимый баланс», - заявил премьер Беннетт.

Стратегия правительства Израиля перекликается со стратегией британского правительства, хотя Израиль сейчас находится в процессе восстановления некоторых ограничений, тогда как Лондон полностью от них отказывается.

У Стратегии «золотой середины» и мягкого подавления вируса немало противников. В частности, с недоверием к ней отнеслись в Минздраве страны, указав, что цена такой ошибки может быть очень высокой.

Но некоторые ученые называют Стратегию - «золотым путем». В частности, с одобрением к ней относится Надав Давидович, директор школы общественного здравоохранения при израильском университете Бен-Гуриона. Он отмечает, что пришло время уходить от жестких линий и ограничений.

Израиль не спешит одобрять публичные бустерные уколы, заявляя, что пока нет однозначных данных, доказывающих необходимость этого. Власти также рассматривают возможность разрешить детям до 12 лет вакцинироваться в индивидуальном порядке.

Ранее, когда о дельта-штамме ничего не было известно, предполагалось, что 75% населения необходимо было вакцинировать для достижения «коллективного иммунитета». Предполагаемый порог сейчас составляет 80%, и врачей это пугает.

«Вирус не остановится. Он развивается, это его природа. Но наша природа - выжить», - заявил доктор Гади Сегал, глава отделения коронавируса в Медицинском центре Шиба недалеко от Тель-Авива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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