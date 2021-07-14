В Роспотребнадзоре рассказали о заблуждениях, связанных с вакциной «ЭпиВакКорона»

В России зарегистрировано несколько препаратов от коронавируса, и один из них – вакцина «ЭпиВакКорона».

Она прошла регистрацию 13 октября 2020 года и с началом массовой вакцинации в декабре ушла в гражданский оборот.

Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона», рассказывают ее разработчики из центра «Вектор», дает высокую степень защиты. Антитела при вакцинации этим препаратом выработались у 100% добровольцев.

Но поскольку тестировалась вакцина не так массово, как тот же «Спутник V». И это стало причиной ряда мифов о данном препарате.

Важно отметить, что вакцина «ЭпиВакКорона» прошла II фазы клинических испытаний. И это позволило доказать, что вакцина «ЭпиВакКорона» характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

Никаких необратимых последствий для здоровья по истечению двух лет с момента вакцинации не будет. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что состав вакцины «ЭпиВакКорона» не предполагает наличия каких-либо отсроченных во времени неблагоприятных явлений.

Также ведомство объяснило, что вакцинация в момент эпидемии возможна в экстренных ситуация, как это происходит сейчас. Решение о вакцинации несмотря на активную циркуляцию вируса – это вынужденная мера.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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