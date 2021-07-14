Онколог Пылев прокомментировал заявление о появлении рака после вакцинации

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Онколог Пылев прокомментировал заявление о появлении рака после вакцинации
Здоровье

Онколог, главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев уверен, что вакцинация от коронавируса не может быть причиной развития рака.

Он подчеркнул, что ни одно исследование не подтвердило того, что рак может возникать из-за вакцинации от коронавируса, передает Лента.Ру.

Также он добавил, что даже люди с онкологией при определенных условиях могут вакцинироваться.

«Что касается можно ли прививаться онкологическим пациентам — есть четко прописанные рекомендации. Если пациент не находится в процессе активного лечения, если нет данных о серьезной иммунносупрессии и, тем более если он находится в ремиссии, то, конечно, ему не просто не противопоказано — ему нужно прививаться», — подчеркнул Пылев.

К тому же вакцинация от COVID-19 важна для больных с онкологией, поскольку у них высокий риск тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Отметим,  медицинский ответ от прививки против коронавируса можно получить только при определенных проблемах. И онкология не является абсолютным противопоказанием для вакцинации.

Не прививают от коронавируса при обострении хронической болезни, либо при остром течении любого заболевания, а также при аллергии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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