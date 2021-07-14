Эксперт рассказал, почему врачи не доверяют вакцинам от коронавируса COVID-19

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Эксперт рассказал, почему врачи не доверяют вакцинам от коронавируса COVID-19
Здоровье

О том, почему не все врачи готовы вакцинироваться от COVID-19 в интервью Telegrаm-каналу «НСН» рассказал президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

Он объяснил, что врачи, которые выступают против вакцинации, хотели бы получить более убедительные доказательства необходимости вакцинации, чем те, которые уже дает научное сообщество.

Исследование вакцины «Спутник V» давно прошли, но до сих пор официально не обнародована информация о том, какое количество вакцинированных и добровольцев, получавших плацебо, заразились. Эти данные, к слову, обещали предоставить спустя 180 дней после введения вакцины.

Были озвучены и промежуточные данные, но не окончательные, что и стало причиной сомнений медиков касательно безопасности и эффективности вакцинации.


«Были только промежуточные данные, окончательных данных никто не публиковал. Почему? Это большой вопрос. Какие результаты были получены, неизвестно. Поэтому врачи задают вопросы: что там произошло? Почему скрываются результаты клинического исследования?» — отметил Гальперин.

Обратил он внимание и на то, что в штабах по борьбе с коронавирусом практически нет специалистов, имеющих опыт работы в эпидемиях, и нет инфекционистов. В лучшем случае там работают санитарные врачи без соответствующего опыта.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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