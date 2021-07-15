Уфимский врач Глеб Глебов назвал препараты, которые необходимо принимать при COVID-19

Известный врач и популярный блогер из Уфы Глеб Глебов пообщался в прямом эфире с своими подписчиками и рассказал им, как необходимо действовать людям, у которых появились подозрения о заражении коронавирусом.

Медик рекомендовал не затягивать с ПЦР-тестом. Мазок необходимо сдать сразу же - в первые сутки возможного заражения. При этом человеку следует проследить, чтобы материал для анализами был взят правильно - двумя разными тупферами из носа и задней поверхности гортани, но без прикосновения к щекам и языку. Процедура не из приятных, но если «пробрало» до слез - значит, образец был отобран правильно.

Нелишним было бы сдать общий анализ крови, говорит Глеб Глебов. Это позволит удостовериться наверняка, идет речь о коронавирусе или о какой-нибудь другой инфекции.

При подтверждении коронавируса врач порекомендовал принимать витамин D, цинк, отхаркивающие препараты - причем, независимо от того, присутствует ли кашель.

«Сдать коагулограмму, прием антикоагулянтов. Если сатурация ниже 95 или температура выше 38,5 и не сбивается, вызывайте скорую. Если у вас паника и вы не верите сатурации, можно пройти КТ, но не нужно ее делать раньше пятых-седьмых суток заболевания», – приводит слова медика издание «УфаТайм».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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