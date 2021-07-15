Академик РАН Зверев: Детскую версию «Спутника V» создавали интуитивно

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Академик РАН Зверев: Детскую версию «Спутника V» создавали интуитивно
Здоровье
Академик РАН Виталий Зверев

Академик РАН Виталий Зверев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что решение о дозировке детской версии вакцины «Спутник V», которую сейчас начали испытывать на подростках, принималось интуитивно. Она отличается от взрослой тем, что во флаконе будет находиться уменьшенная вдвое доза.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев напомнил, что свыше 70 процентов детей в России коронавирусом болели в легкой форме.


И иммунитет у них будет сильнее иммунитета вакцинированных, полагает ученый.

Вакцина, которой собираются прививать детей, включает в себя половину дозы «Спутника V» для взрослых. Зверев настаивает на том, что решение о дозировке принималось специалистами «интуитивно», а должных и качественных исследований проведено так и не было.

Зверев считает, что вакцинация детей от коронавируса может обернуться рядом проблем. У детей, напомнил он, есть свой календарь прививок от заболеваний, которые могут представлять опасность для детского здоровья. Вакцинация от ковид, по его мнению, способна помешать вакцинации от других болезней.

В Москве, как мы ранее сообщали, стартовало клиническое исследование препарата «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первую прививку в рамках исследования уже поставили 21 подростку. Всего к исследованиям привлечены 100 добровольцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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