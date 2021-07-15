Академик РАН Зверев: Детскую версию «Спутника V» создавали интуитивно

По словам медиков, прививка от коронавируса, если и не поможет избежать этого заболевания, то уж точно убережет от его тяжелой формы и
Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого
Великобритания и еще несколько стран мира по факту от жесткой борьбы с коронавирусом отказались. Более того, власти этих государств, невзирая на рост
Израиль стал первой страной, где отпраздновали возвращение к нормальной жизни и снятие большинства ограничений благодаря большому охвату населения
В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион. Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа
В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не
В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять. Работников заставляют
В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ
Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом масштабного военного конфликта. Он заявил, что учения не являются сигналом того, что
В Новосибирске в июне выросла почти на 25% смертность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Если в мае в городе умерло 3167 человек, то в июне
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