Доктор медицинских наук Шафалинов выступил против вакцинаторов

Как известно, у массовой вакцинации есть как сторонники, так и противники. И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своих убеждений. Своим мнение поделился и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

По его словам, лоббисты массовой принудительной вакцинации, руководствуясь жадностью, страхом и безумием, создают у населения ложное впечатление безопасности и легкости процедуры.

Вчера появилось письмо Минздрава России, в котором говорится о возможных последствиях вакцинации вплоть до летального исхода. Это письмо было размещено на сайте ведомства давно, но об этом не сообщают, пишет Царьград .

Шафалинов рассказал, почему этот вопрос стараются не затрагивать. По его мнению, вакцинация не может быть обязательной и массовой, ее нельзя назначать всем подряд из-за побочных эффектов. Шафалинов сравнил эту закономерность с базовыми законами физики или термодинамики. Ученый также отметил, что в России логика и здравый смысл борются с безумием и жадностью.

Шафалинов заметил, что если бы россиян не принуждали к вакцинации и не запугивали бы их увольнениями, то прививочная кампания прошла бы гораздо быстрее и эффективнее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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