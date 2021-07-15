Доктор медицинских наук Шафалинов выступил против вакцинаторов

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Доктор медицинских наук Шафалинов выступил против вакцинаторов
Здоровье
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов

Как известно, у массовой вакцинации есть как сторонники, так и противники. И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своих убеждений. Своим мнение поделился и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

По его словам, лоббисты массовой принудительной вакцинации, руководствуясь жадностью, страхом и безумием, создают у населения ложное впечатление безопасности и легкости процедуры.  

Вчера появилось письмо Минздрава России, в котором говорится о возможных последствиях вакцинации вплоть до летального исхода. Это письмо было размещено на сайте ведомства давно, но об этом не сообщают, пишет Царьград.


Шафалинов рассказал, почему этот вопрос стараются не затрагивать. По его мнению, вакцинация не может быть обязательной и массовой, ее нельзя назначать всем подряд из-за побочных эффектов. Шафалинов сравнил эту закономерность с базовыми законами физики или термодинамики. Ученый также отметил, что в России логика и здравый смысл борются с безумием и жадностью.  

Шафалинов заметил, что если бы россиян не принуждали к вакцинации и не запугивали бы их увольнениями, то прививочная кампания прошла бы гораздо быстрее и эффективнее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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