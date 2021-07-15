ВОЗ настаивает, что ревакцинация не нужна: что думают об этом врачи

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры антител. И вот совсем недавно мнение организации изменилось в кардинально противоположную сторону. Сейчас ВОЗ выступает категорически против третьего укола. Заместитель гендиректора организации по науке Сумия Сваминатан заявила, что вопросы о необходимости ревакцинации должны решаться на основе научных данных, а не на заявлениях «компаний, которые говорят, что необходима третья доза».

Позиция ВОЗ на текущий момент ясна. А что на сей счет думают российские врачи? Позицию раскрыла врач клинической лаборатории диагностики Ольга Малиновская в беседе с «Доктор Питер» .

«Отказ ВОЗ от ревакцинации может быть связан с опасениями получить дефицит вакцин для первичной иммунизации в условиях быстрого распространения штамма вируса «дельта»», - говорит собеседница агентства.

По ее мнению, растущий уровень заболеваемости заставил несколько сдвинуть приоритеты. Важнее привить тех, кто еще ни разу не болел и не вакцинировался, а не усиливать иммунную защиту уже привитым.

Научные доказательства и публикации, указывающие на необходимость ревакцинации, пока отсутствуют. Исследования в этой области еще ведутся, поэтому, как полагает Малиновская, ВОЗ свою точку зрения еще пересмотрит вновь.

Среди медиков также распространенным стало мнение, что позиция ВОЗ против ревакцинации объясняется тем, что зарубежные вакцины способны обеспечить высокие титры антител надолго. К примеру, речь о Pfizer и Moderna. У большинства привитых высокие титры держатся 7 месяцев и более, заявил заслуженный врач России Михаил Каган. Возможно именно поэтому американские и европейские регуляторы не считают ревакцинацию необходимой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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