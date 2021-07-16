Доктор медицинских наук Царенко удивился погоней россиян за вакциной «КовиВак»

Как заявил доктор медицинских наук, замглавврача ковидного госпиталя (52-й московской больницы) Сергей Царенко, надежного уровня защиты от ковида можно достичь лишь после второго, третьего или даже четвёртого введения вакцины «Ковивак». Однако, это не единственный недостаток препарата во время пандемии. Об этом сообщает Kр.ru.

Эксперт уверен, что россияне совершенно зря гоняются именно за этим препаратом, другие вакцины не менее хороши. И перечислил достоинства и недостатки «Ковивака».

Так, вакцина разрабатывалась по традиционному механизму, а, значит, имеет «совершенно чёткие минусы». При этом Царенко сравнил «Ковивак» с вакциной от полиомиелита, которая регулярно используется при иммунизации детей. При ее производстве убивается живой вирус и получается инактивированная вакцина.

«Если слишком сильно убивать вирус, организм не поймёт, что это враг, и не выработает иммунитет. Поэтому химическим путём производители убивают чуть-чуть, стараясь не повредить структуру вируса — полиомиелита или коронавируса — и потом этот инактивированный вирус вводится человеку», — объяснил врач-реаниматолог.

По мнению специалиста, то, что эта вакцина появилась лишь спустя год пандемии и это при ее известной технологии, является минусом. Процесс ее производства - долгий.

Еще одним минусом он назвал снижение иммунного ответа на нее.

«То есть если в векторных вакцинах был живой вектор и S-белок и реакция на него появлялась активная, то на убитый вирус реагирует иммунная система примерно у 55% вакцинированных», — уверен Царенко.

Кроме того, к ее недостаткам можно также отнести и то, что иммунный ответ после «Ковивака» формируется долго, поэтому в этот период нужно очень постараться и не заболеть.

«Если вирус изменится радикально, то на выработку новой вакцины типа «Спутник» понадобится несколько месяцев. Нужно будет просто поменять «боеголовку». А на выработку новой инактивированной вакцины понадобится ещё год–полтора. Потому что это будет принципиально иная конструкция. Вот в этом минус такого типа вакцины», - предостерег эксперт.

В целом же врач-реаниматолог считает «Ковивак» хорошей вакциной.

«...Это надёжная технология…» — заключил ученый.

К плюсам препарата Царенко отнес то, что организм после прививки получает не только S-белок, но и другие части коронавируса, что может пригодиться при его мутациях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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