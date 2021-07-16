Врач Логина рассказала, как облегчить состояние после прививки от коронавируса COVID-19

О том, как облегчить состояние здоровья после вакцинации рассказала врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

В беседе с «Невскими Новостями» она объяснила, что побочные явления при вакцинации от коронавируса могут проявиться у любого и от любого из препаратов.

Сегодня для большинства россиян доступны три отечественных препарата от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в гражданский оборот поступила вакцина «Спутник Лайт», но ее только-только начинают развозить по стране.

Логина объяснила, что не стоит волноваться по поводу индивидуальных реакций организма на вакцину. Справиться с ними поможет зачастую любой антигистаминный препарат.

«Если пациент столкнулся со слабостью и повышением температуры после вакцинации, то можно несколько дней попринимать любой антигистаминный препарат — он обладает не только противоаллергическим действием, он снижает активность гистамина и других белков, которые появляются при разных иммунных реакциях, и таким образом нивелирует неприятные ощущения. Также можно принять абсорбирующие препараты», — рассказала Надежда Логина.

Облегчить состояние поможет обильное питье.

А чтобы снять неприятные ощущения на месте укола, можно приложить кубик льда и подержать его до 10 минут.

Стоит отметить, что наиболее заметными побочные реакции бывают зачастую после введения второго компонента вакцины. Их часто вакцинированные сравнивают с симптомами гриппа. Проходят они в основном за несколько дней, даже если не принимать лекарства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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