Вирусолог Викулов объяснил необходимость зарубежных вакцин от COVID-19 в России

Допуск на российский рынок иностранных вакцин позволит улучшить ситуацию с вакцинацией.

Об этом заявил в эфире «Радио 1» директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он уверен, что россияне начнут активнее вакцинироваться, поскольку у них появится право выбора препарата для вакцинации от коронавируса.

«Я считаю, что иностранные вакцины нужные для граждан России. Если будет право выбора зарубежных вакцин в обществе, это только улучшит ситуацию. Многие люди готовы будут прививаться зарубежными вакцинами», - сказал Викулов.

По его мнению, иностранным вакцинам, признанным ВОЗ, можно доверять. Эти препараты используются многими странами и доказали, что они не хуже российских вакцин.

Отметим, в правительство уже поступило обращение о допуске на российский рынок иностранных вакцин от коронавируса. В часности, об этом обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину Шереметьевский профсоюз летного состава.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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