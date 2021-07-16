Профессор Хасанова заявила, что Россия стала мощным плацдармом для селекции новых вариантов коронавируса

Израиль стал первой страной, где отпраздновали возвращение к нормальной жизни и снятие большинства ограничений благодаря большому охвату населения
Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации. По ее словам, вакцинация не
В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры
В Москве сотрудники метро и водители трамваев рассказывают, что тех, кто не хочет вакцинироваться, начали увольнять. Работников заставляют
В июне система идентификации судов показала, что эсминец Королевского флота Великобритании и корабль Королевского флота Нидерландов находятся близ
В Новосибирске в июне выросла почти на 25% смертность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Если в мае в городе умерло 3167 человек, то в июне
О том, почему не все врачи готовы вакцинироваться от COVID-19 в интервью Telegrаm-каналу « НСН » рассказал президент межрегиональной общественной
В России зарегистрировано несколько препаратов от коронавируса, и один из них – вакцина «ЭпиВакКорона». Она прошла регистрацию 13 октября 2020 года и
Уже созданные вакцины не помогут сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19. Об этом заявила вирусолог, научный сотрудник Высшего
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