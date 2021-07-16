Профессор Хасанова заявила, что Россия стала мощным плацдармом для селекции новых вариантов коронавируса

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Профессор Хасанова заявила, что Россия стала мощным плацдармом для селекции новых вариантов коронавируса
Здоровье

Новые штаммы коронавируса однозначно будут появляться, «лямбда» и «эпсилон» явно не последние, уверена профессор эпидемиологии, завкафедрой КГМУ Гульшат Хасанова.

По ее словам, борьба с коронавирусом предстоит долгая и победа будет нескоро. Что касается штаммов, то, как отмечает профессор, «дай Бог, чтобы греческого алфавита хватило».

По ее словам, с вирусом можно было бы покончить, если бы большая часть населения планеты была привита. Пока же охват прививками небольшой. А, как известно, чем больше больных - тем больше вероятность новых мутаций.


«Россию сейчас можно рассматривать как мощный плацдарм для селекции новых вариантов вируса, потому что заболеваемость очень большая, а прослойка вакцинированных двумя дозами, по официальным данным, всего лишь 13 процентов», - заявила Хасанова в интервью «Бизнес Онлайн».

Хотя на штаммах и вариантах все же не стоит зацикливаться. Потому как, по словам профессора, это уже не столь важно, не принципиально хотя бы потому, что достоверно нам ничего неизвестно о структуре циркулирующих на территориях штаммов. Необходимо выделение и секвенирование вирусов, а такие исследования проводятся в небольших количествах.

«Проблема не в новых штаммах, старые ведь тоже убивают.  Проблему вижу в низкой доле в обществе привитых людей, а также в откровенном пренебрежении стандартными мерами профилактики. Кстати, практически все известные вакцины чуть менее эффективно, но все же защищают от новых штаммов, и по-прежнему почти на 100 процентов защищают от тяжелых, смертельных форм болезни», - резюмировала собеседник издания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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