Эксперт Васин: Случаи тяжелобольных среди привитых возможны, летальные тоже

Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации. По ее словам, вакцинация не
В ходе ожесточенного противостояния в сирийской пустыне, раскинувшейся от провинции Хомс до провинции Аль-Ракка, российские истребители нанесли не
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры
В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал
В России зарегистрировано несколько препаратов от коронавируса, и один из них – вакцина «ЭпиВакКорона». Она прошла регистрацию 13 октября 2020 года и
О том, почему не все врачи готовы вакцинироваться от COVID-19 в интервью Telegrаm-каналу « НСН » рассказал президент межрегиональной общественной
В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав РФ приводит указания на счет регистрации неблагоприятных последствий прививок против
Академик РАН Виталий Зверев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил , что решение о дозировке детской версии вакцины «Спутник V», которую сейчас начали
О недостатках российских подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» написал польский портал Defence24. Субмарины проекта «Варшавянка» являются одними
Вакцинация может сделать коронавирус «злее». Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна
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