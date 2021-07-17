Эксперт Васин: Случаи тяжелобольных среди привитых возможны, летальные тоже

В мире идет кампания по вакцинации населения, но коронавирус продолжает мутировать и эволюционировать. Преимущественно, за счет людей, у которых иммунный ответ не сформирован. Как результат того, что люди оттягивают вакцинацию - появляются штаммы патогена, которым под силу ускользать от формирующегося популяционного иммунитета. Поэтому, объясняет и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Андрей Васин, и происходит, что некоторые люди из числа привитых или перенесших заболевание вновь могут заболеть.

При этом эксперт категорически не поддерживает распространенное мнение о том, что вакцины от коронавируса не работают. Наоборот, говорит он, они действенны - причем, как иностранные, так и российские. Надо понимать, что развитие эпидситуации будет зависеть от темпов вакцинации. Чем они активнее, тем быстрее пойдет на спад эпидемия.

Процент населения, который должен быть привит, высчитывается по определенной, достаточно простой, формуле, исходя из того, сколько один человек может заразить людей вокруг себя.

Разумеется, привить не менее 60 процентов населения во всех странах мира за очень короткий срок - нереально, да и физически невозможно. Поэтому и получается, что кампания по вакцинации проводится, а вирус при этом продолжает эволюционировать.

«Но все равно необходимо понимать, что если бы не было вакцинации, то число заболевших, и тяжелобольных было бы в разы больше того, что мы наблюдаем сейчас. Это стандартный процесс, предсказуемый: вирус мутирует, поэтому наступает момент, когда вакцины нужно будет подстраивать под этот процесс», - пояснил ученый в интервью Бизнес Онлайн .

Эффективность вакцинации в популяции определяется тем, сколько в ней привито людей. Чем больше - тем быстрее сформируется популяционный иммунитет и вот тогда уже человечество сможет контролировать вирус.

«Поэтому случаи тяжелобольных среди вакцинированных возможны. Летальные тоже возможны, мы это наблюдаем, но они все-таки единичные и редкие по сравнению с теми людьми, которые не привились. Сейчас мы находимся только в процессе вакцинальной кампании. Мы не провели полностью вакцинацию, как это требуется, поэтому естественно, что какие-то вот такие моменты будут все время появляться», - резюмировал Андрей Васин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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