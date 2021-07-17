Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

Кандидат биологических наук, вирусолог, микробиолог Надежда Жолобак рассказала о некоторых особенностях вакцинации. По ее словам, вакцинация не
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры
В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал
Вакцинация может сделать коронавирус «злее». Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна
Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели
В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав РФ приводит указания на счет регистрации неблагоприятных последствий прививок против
Академик РАН Виталий Зверев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил , что решение о дозировке детской версии вакцины «Спутник V», которую сейчас начали
О недостатках российских подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» написал польский портал Defence24. Субмарины проекта «Варшавянка» являются одними
США возвели на территории Украины свою секретную военную базу - она очень подозрительна и, вероятно, направлена против России. С таким
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