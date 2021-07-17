Академик РАН Виталий Зверев объяснил, почему переболевшим коронавирусом COVID-19 не нужна вакцина

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели коронавирусом, имеют к нему такой же иммунитет, как и получившие прививку от ковида. Поэтому такие люди в вакцинации не нуждаются. Об этом сообщает URA.RU.

«Меня настораживает, что прививают всех подряд. Тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, не нужно прививать, ведь не бывает так, чтобы иммунитет после заболевания был короче, чем после вакцинации. Он полноценный всегда, вне зависимости от того, легко или тяжело человек перенес заболевание», — утверждает академик.

Эксперт напомнил об эпидемии SARS-CoV, которая прокатилась Китаем в 2002 году. По его словам, за переболевшими людьми наблюдают и до сих пор: у них все еще сохраняется иммунитет к вирусу.

«Думаю, что это все надолго, пока вирус не мутирует настолько, чтобы вызывать новые заболевания. В мире переболело 300 миллионов человек и сколько было бы повторных случаев, если бы иммунитет был непродолжительным, — они бы исчислялись миллионами», - рассуждает ученый.

Аналогично настроен и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, который считает что перед тем, как поставить прививку, переболевшим ковидом людям нужно измерить уровень антител и ориентироваться на них. Если он на высоком уровне - вакцинация не нужна.

«Не понятно, почему уровень защитного титра не учитывается при показаниях к вакцинации. Перед процедурой переболевшим нужно отталкиваться от референсных значений. У разных анализаторов они разные. Если титр антител достигает защитного уровня, то значит прививку не стоит делать», — объяснил Шунков.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов порекомендовал переболевшим людям ставить лишь один компонент вакцины или пользоваться однофазовым препаратом - ведь у них иммунитет и так перегружен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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