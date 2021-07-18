Ученый Печковский призвал давать медотводы от вакцинации людям с антителами

Российский ученый, молекулярный биолог Евгений Печковский сообщил об опасности проведения вакцинации для людей, которые уже имеют высокий титр антител против коронавируса. Эксперт подчеркнул, что если у человека уже есть сформированный иммунитет вследствие недавно перенесенного ковида, то проводить ему вакцинацию не только бессмысленно, но еще и опасно. Об этом пишет «ОСН».

«Нет смысла вводить человеку антиген, на который организм уже выработал высокий уровень антител. К примеру, когда человек переболел ковидом, он получает сформированный и эффективный иммунитет. Если ввести ему препарат от COVID-19, может возникнуть гипериммунизация и связанные с этим побочки. Другое дело, когда речь идет о перекрестном вакцинировании. Например, если пациенты привились Спутником, то ревакцинацию им нужно проводить вакциной иной природы, чтобы выработался другой спектр антител. В таком случае никаких негативных побочных последствий не будет», - прокомментировал Евгений Печовский.

Эксперт отметил, что в случае введения вакцины при уже имеющемся высоком титре антител, могут возникнуть такие реакции организма, как боль в месте введения, повышение температуры, отеки, частичные судороги и прочие «побочки».

«Важно понимать, что при уровне титра антител свыше 500 по системе Abbott вакцинироваться нет смысла вообще. Причем чем выше титр, тем больше риск появления осложнений при введении препарата от коронавируса. Возможно, это антителозависимое усиление либо какой-то другой феномен», - добавил ученый.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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